ポーランド代表ＦＷレヴァンドフスキは１６日、自身のＳＮＳで今季限りでのスペイン１部バルセロナの退団を発表した。２０２２年夏に独１部バイエルンから完全移籍で加入すると、初年度からラ・リーガ得点王に。今季はここまで１３得点を記録していた。在籍した４年間で公式戦１９１試合に出場し、１１９ゴール２４アシスト。３度のリーグ制覇含む、７つのタイトル獲得に貢献した。以下コメント全文「困難と努力に満ちた４年