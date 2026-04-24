米OpenAIは4月23日（現地時間）、フラッグシップモデルの新版「GPT-5.5」を発表した。同社はGPT-5.5を「これまでで最も賢く、直感的に使えるモデル」と位置付ける。エージェント能力が向上しており、複数の工程を伴う複雑な作業でも、ユーザーが途中の手順を細かく指示しなくても、モデルが自律的に計画を立て、ツールを使い分け、作業を検証しながら最後まで進められる水準に達したと説明している。コーディング、オンライン調査