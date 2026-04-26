海外に留学中の学生たちは、日本とは比べ物にならない物価高の中で、さまざまな苦労に直面している。ニュース番組『わたしとニュース』では、実際に海外留学をしている学生を取材し、その背景にある課題を深掘りした。【映像】日本人留学生のリアルな生活（実際の様子）東京の大学を自主退学し、志す分野を英語で学べるオランダの大学へ正規留学を実現させた吉田真帆さん。念願の環境で勉強に打ち込む一方で、大きな負担になっ