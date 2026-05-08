チャンネル登録者数40万人超えのユーチューバー「無敵のレオ」（29）が8日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。収益化が停止されたことを報告した。「無敵のレオch収益停止しました」と報告。「関連チャンネルが原因とのことで、以前に編集や運営で関わってたチャンネルが原因かと思うのですが原因究明して、復活につとめてまいります。いったん、無職のレオになりましたことを、ご報告とさせていただきます」とつづった。「