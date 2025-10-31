Image: Kingmi Mobile / YouTube やっぱり冷やしてこそ、ですね。パソコンががんばってお仕事しすぎると（高い負荷がかかると）、熱くなっちゃうのはもう常識。オーバーヒートすると、本当の力が出せなくなってしまいます。熱はチップにとって大敵であり、その対策として冷却ファンや水冷システム、断熱・排熱素材が採用されています。今秋リリースされたiPhone 17シリーズの最高位機種、iPh