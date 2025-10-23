全体的に動意薄ドル円は米中のニュースで１５１円台半ばに急落する場面も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１５１円台半ばに急速に下落する場面が見られたものの、後半には下げを戻している。米政府が、中国向けのソフトウェアの輸出を制限する計画を検討していると伝わったことで、ドル円も急速に売りが強まる場面が見られた。具体的には、ノートＰＣやジェットエンジンなど、米国製のソフト