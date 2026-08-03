円高
『円高』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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米7月雇用統計で就業者数が2万3000人減、市場予想を大きく下回る
日テレNEWS NNN
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円急騰 米雇用統計が下振れ影響
TBS NEWS DIG
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新型MAZDA3とCX-30、22万円高いCX-30が3年後に実質4万円安くなる理由
新車価格はCX-30が22万円高いが、3年後の残価率が70%と高く
livedoor ECHOES
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FRBが9月にも利上げの構え、トランプ氏の利下げ要求と板挟みに
物価高止まりが続く場合を想定しており、利下げを求めるトランプ氏との
読売新聞オンライン
2026年8月5日
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ベッセント長官 日銀利上げ期待
TBS NEWS DIG
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日米協調介入で一時安定した円相場、高市首相の消費減税が再び揺さぶる
高市首相の財政拡張志向が金利上昇と円安を招いているとみられる
プレジデントオンライン
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日本政府が円安打開へ米国と協調、日銀への利上げ圧力が高まる
米国は日本に財政・金融政策の転換を求めており、利上げ圧力が今後強まるとみられる
読売新聞オンライン
2026年8月4日
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日米協調介入の翌日、東京円は157円台後半まで円安が進む
共同通信
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政府・日銀が連日の円買い介入、年間総額が20兆円超えで過去最高を更新へ
FNNプライムオンライン
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日米協調為替介入の裏側、米国が日本に突きつけた3つの条件とは
日刊ゲンダイDIGITAL
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ステップワゴン30周年特別仕様車、16万円高で充実装備を実現
専用エンブレムに加えシートヒーターや安全装備を標準化し快適性を大幅に向上させた
くるまのニュース
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ベッセント財務長官のメモが示す、日米協調為替介入の舞台裏
ベッセント米財務長官がメモに「円を買う」と記し実際の介入も行ったとみられる
J-CASTニュース
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日本と米国が28年ぶりに協調して円買い介入を実施、円相場が急騰
7月31日の介入で円相場は163円台から一時155円台まで急騰したとのこと
読売新聞オンライン
2026年8月3日
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片山財務相が日米協調介入を正式表明、さらなる介入もちゅうちょしない姿勢
日米の円買い協調介入は1998年のアジア通貨危機以来、28年ぶりとなる
共同通信
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片山財務相が日米協調介入を発表、追加介入も辞さない姿勢を強調
円安阻止に向け「さらなる協調介入もちゅうちょしない」と追加介入を示唆
読売新聞オンライン
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日米28年ぶり協調介入 円高進む
TBS NEWS DIG
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日米協調介入 5兆円規模の可能性
TBS NEWS DIG
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日米が28年ぶりに円買い協調介入、3日も円高が一段と進む
FNNプライムオンライン
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トヨタがノア・ヴォクシーの3列目なし車中泊特化モデル「MU」を発売
3列目を撤去した5人乗りで、車中泊対応の「ベッドモード」も選択可能
くるまのニュース
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円買い協調介入 28年ぶりに実施
TBS NEWS DIG