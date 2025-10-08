2025年のノーベル物理学賞が発表され、いずれもアメリカにあるカリフォルニア大学バークレー校のジョン・クラーク教授、イェール大学およびカリフォルニア大学サンタバーバラ校のミシェル・デボレ教授、同じくサンタバーバラ校のジョン・マルティニス教授の3人が選ばれました。授賞理由は「電気回路での量子力学のトンネル効果とエネルギー量子化の発見」です。3人は、粒子が本来なら越えられない障壁をすり抜ける、量子力学の「ト