◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京D）巨人は16日、DeNA戦で鉄壁リリーフ陣が6回以降を無失点リレーでつなぎ今季初の5連勝に導いた。今季49ホールドは12球団トップで、救援10勝もリーグトップ。ライデル・マルティネス投手（29）は歴代単独3位の東京ドーム通算41セーブ目を挙げた。昨季は苦戦した1点差試合を今季は9勝5敗。接戦に強い巨人が貯金を今季最多タイの4とし、首位のヤクルトまで2・5ゲーム差に縮めた