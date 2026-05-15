通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」で、世界的アーティスト、エド・シーランのライブ映像『Ed Sheeran - Live at iTunes Festival』が、5月15日から8月14日まで無料配信される。『Ed Sheeran - Live at iTunes Festival』今回配信されるのは、2014年にイギリスで開催されたApple主催「iTunes Festival」でのライブ映像。再生時間は約1時間44分で、「Thinking Out Loud」などの代表曲を携え、ギターとループス