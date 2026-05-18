◇プロ野球セ・リーグ巨人1ー0DeNA（5月17日、東京ドーム）今季初の3連投となった巨人のライデル・マルティネス投手。阿部慎之助監督や杉内俊哉投手チーフによりますと、自らの強い意志で「セーブシチュエーションだったら、投げたい」と申し出たということです。「ジャイアンツが自分をとった理由は、試合でセーブをあげてほしいということだと思う。自分としては常にそのために準備して、セーブをあげて、優勝する、チームに貢