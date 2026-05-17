巨人４−３ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１６日）――巨人が逆転勝ちで５連勝。三回に大城、キャベッジの適時打で追いつき、七回に投ゴロの間に勝ち越し。高梨が２季ぶりの勝利。ＤｅＮＡは好機にあと１本が出ず。◇難なく九回を締めた巨人のマルティネスが言った。「ブルペンは家族みたいなもの。互いに支え合うのが大事だと思っている」。同点の六回から投入された救援陣一人ひとりが役割を全うしてゼロを並べ、逆転勝利の立役者と