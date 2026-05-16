度会は4打数2安打で打率リーグ2位の.315■巨人 2ー0 DeNA（15日・東京ドーム）DeNAは15日、東京ドームで行われた巨人戦に0-2で敗れて4位に転落した。「2番・左翼」で出場した度会隆輝外野手が4打数2安打。打率はリーグ2位の.315と存在感を放つ一方で、走塁ミスも犯した。絶対的なレギュラーになるためには、克服しなくてはいけない“壁”だ。河田雄祐1軍外野守備走塁戦術・育成兼ベースコーチが「どう考えてもタッチアップの打