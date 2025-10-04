世界保健機関（WHO）の本部＝5月【キーウ共同】世界保健機関（WHO）は3日、蚊が媒介するウイルス感染症「チクングニア熱」が流行しており、今年1〜9月に疑いも含めた感染例を40カ国で計44万5271件確認したと発表した。死者は155人。流行地域に偏りはなく、広範囲に広がるほか、国外から持ち込まれる輸入症例もあるため、さらに感染が拡大する恐れが大きいとしている。感染例は多くが南北アメリカだが、欧州やアジア、太平洋地