アルバニアのAI閣僚「ディエラ」（ラマ首相のフェイスブックから、共同）【ウィーン共同】東欧アルバニアの議会で18日、AIが生成した架空の人物が新閣僚として初めて演説し、「私は人間に取って代わるためではなく、支援するためにここにいる」と語った。欧州メディアによると、AIが閣僚になったのは世界初。AI閣僚の名前はアルバニア語で太陽を意味する「ディエラ」。ラマ首相が汚職対策のため、公共入札を監督する閣僚として