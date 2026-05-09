5月8日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「復活！令和のペニシリン」。日本の抗菌薬は、原料の多くを海外、特に中国など特定の国に依存しており、極めて脆弱な供給構造の上にある。抗菌薬の代表「ペニシリン」も、コスト競争で中国に敗れ、約30年前に国内製造から撤退していた。しかし、度重なる地政学リスクの顕在化を受け、いま官民一体となった薬の原薬、原材料の「国内回帰」の動きが加速して