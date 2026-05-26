日本航空は２６日、月面に荷物を輸送するサービスを始めると発表した。初回は２０２８年に新興企業アイスペース（東京都）が打ち上げる月着陸船に専用の箱を載せて運ぶ計画だ。箱の中のスペースを区切って企業や自治体に販売し、次世代に残したい製品や地域の特産品などを詰めて運ぶ。日航によると、航空会社が月面輸送サービスを行うのは世界初。箱は縦・横各２０センチ、高さ１０センチで、価格など詳細は今後決める。日航は