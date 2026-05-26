再びくすぶる火種日本株上昇を支えた政策ドライバーが新たな局面を迎えようとしている。コーポレートガバナンス・コード（以下、CGコード）の改訂が、2026年6月をめどに実施される見通しだ。CGコードは上場企業に経営の透明性や株主との対話を求める指針で、2015年の導入以来、今回が3度目の見直しとなる。2023年に東京証券取引所が要請した「資本コストやPBRを意識した経営」では、PBR1倍割れ企業を中心にバランスシートを強く意