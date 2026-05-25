トリニティ実験は1945年7月16日に行われた人類初の核実験であり、これが後の広島・長崎への原爆投下、そして冷戦下の核開発競争につながっていきました。そんなトリニティ実験の際に撮影された写真や当時の証言をまとめた書籍『Trinity: An Illustrated History of the World’s First Atomic Test(トリニティ：世界初の核実験の図説史)』が刊行され、内容の一部がウェブメディアのIEEE Spectrumに掲載されています。Lost Images F