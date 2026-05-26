カシオ計算機のAIペットロボット「Moflin（モフリン）」が好調だ。2024年11月の販売開始から約1年で累計販売台数2万匹以上となっている。さまざまな精密機器を世に出してきたカシオの中でも「異例」の商品は、どのようにして生まれ、ユーザーの心を掴んだのか。ライターの市岡ひかりさんが取材した――。（前編／全2回）■「歩かない」「喋らない」「カメラもない」カシオ計算機（以下、カシオ）のAIペットロボット「モフリン」が