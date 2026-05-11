ソフトバンクは、AIの電力需要をカバーする次世代電力インフラの構築に向けて、国産バッテリー事業を開始した。新開発のバッテリーセルや蓄電システムの開発から製造までを一気通貫で行う。国産バッテリー事業の開始にあたり、最先端のバッテリー関連技術を有する2社とソフトバンクが協業する。 国産バッテリー事業のイメージ ソフトバンクは、大阪府堺市にあるシャー