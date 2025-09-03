金利のある世界では、どこに資産を置くべきか。金融教育家の上原千華子さんは「近年の物価上昇率は預金金利を大幅に上回っているため、銀行口座に預けたままでは実質的な価値が減り続ける。この目減りを防ぐには、単純計算で年利3.1％以上で運用する必要がある」という――。写真＝iStock.com／hyejin kang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hyejin kang■新NISAは「お金持ちの特権」ではない長い間「お金持ちの特権」と言