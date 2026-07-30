退職金
『退職金』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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FIFAインファンティーノ会長に愛人疑惑、UEFA公金で退職金支払いか
UEFA事務局長時代に元部下女性へ数十万ポンドの退職金を支払ったとされ
FOOTBALL ZONE
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退職金3000万円を受け取り再雇用で働くと、翌年の税金や保険料が増える理由
退職金は退職所得控除と2分の1課税で優遇され給与とは別に計算される
ファイナンシャルフィールド
2026年8月7日
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退職金を受け取った50・60代が最初の半年にやるべき5つのこと
焦って一括投資や高手数料商品を買うNG行動を避けるべきと警鐘を鳴らす
livedoor ECHOES
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時給2200円の派遣社員、正社員との生涯年収差と老後の備えを検証
大卒正社員の生涯賃金は約2億6280万円で、退職金も約1840万円と推計される
ファイナンシャルフィールド
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月収30万円のフリーランスの娘、老後資金の備えは十分か確認したい
厚生年金がない分、iDeCoや小規模企業共済で自ら老後資金を積み立てる必要がある
ファイナンシャルフィールド
2026年8月6日
2026年8月4日
2026年8月3日
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政策金利が1%に引き上げ、3000万円ローン世帯の返済額はどう変わるか
変動金利型の住宅ローン利用者は年間約4万円の負担増になるとみずほ銀行が試算している
ファイナンシャルフィールド
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専業主婦の第3号被保険者制度、廃止されたら過去の保険料はどうなるのか
第3号は未納扱いでなく、第2号被保険者全体で負担する仕組みである
ファイナンシャルフィールド
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
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退職金2500万円の使い道、住宅ローン完済とNISA・定期預金を比較
一括返済は利息軽減の確実な効果がある一方、手元資金が大きく減るリスクも
ファイナンシャルフィールド
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60〜65歳で給与が下がった人を救う「高年齢雇用継続給付」の仕組み
「高年齢雇用継続給付」は給与が60歳時の75%未満になった場合に最大10%を支給
プレジデントオンライン
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退職金1000万円をS&P500に投資したら6年で4000万円、相続税はかかる？
S&P500への投資で資産が数倍に膨らみ課税対象になりうるとFP2級の松尾知真氏
ファイナンシャルフィールド
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退職金3000万円を持つ元本部長が老後破産の危機に陥った理由
退職金3,000万円を含む4,500万円の資産が2年で3,000万円に減少したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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60代で老後資金2000万円を確保できた割合と、1200万円での老後生活の考え方
60代で2000万円以上の金融資産を持つ世帯は約4割にとどまるという
ファイナンシャルフィールド
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退職金3000万円を手にした55歳元部長が早期リタイアで直面した孤独
退職金3,000万円と預貯金を合わせた6,000万円の資産があっても孤独に悩んだ
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）