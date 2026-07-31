NISA
『NISA』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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定期預金300万円をJT株に移すと、20年後の差は210万円規模になる試算
年利1.0％の定期預金とJT株の配当利回り4.0％では20年後に差が生じるという
ファイナンシャルフィールド
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田端信太郎氏が株高を警戒し、息子へ「今は積立より貯金」と忠告
現在の株高相場を理由に、息子へ「今は積み立てずに貯金せよ」と忠告したという
livedoor ECHOES
2026年8月7日
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退職金を受け取った50・60代が最初の半年にやるべき5つのこと
焦って一括投資や高手数料商品を買うNG行動を避けるべきと警鐘を鳴らす
livedoor ECHOES
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1株から購入できる「ミニ株銘柄」15選 キオクシアHDやアドバンテストなど
AI関連の値がさ株は今後も底堅く推移するとアナリストの宇野沢氏はみている
週プレNEWS
2026年8月6日
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オルカンに月5000円積み立て中、友人に「個別株のほうが有利」と言われたら
個別株は短期で高リターンも得られるが、大きく値下がりするリスクもある
ファイナンシャルフィールド
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「最大リターンを狙える」20代が月4万円を積みたい「有望な投資先」
NISAより自己投資を優先すべきで、流動性知能は40歳頃にピークを迎える
プレジデントオンライン
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世帯年収520万円の30代夫婦、娘の教育費を投資で増やすか現金で守るか対立
夫が新NISAでの運用を提案したところ、妻は「やらせない」と強く拒否したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月5日
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積立投資枠だけじゃない 成長投資枠を効率よく使う「新NISA戦略」徹底解説
livedoor ECHOES
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元国税専門官が明かす「お金が貯まったら投資する」を今すぐやめるべき理由
収入から先に投資分を引くことで、生活費を自然に調整できる体質になるという
みんかぶマガジン
2026年8月3日
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元教員FPが年金繰り上げ受給を推奨、健康寿命と社会保険料の盲点を解説
繰り下げより繰り上げ受給が合理的だと秋山氏は主張しているという
livedoor ECHOES
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専業主婦の第3号被保険者制度、廃止されたら過去の保険料はどうなるのか
第3号は未納扱いでなく、第2号被保険者全体で負担する仕組みである
ファイナンシャルフィールド
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AIバブルが崩れると日本の株式市場や地方経済にも調整圧力がかかる
日経平均はアドバンテストや東京エレクトロンなどAI・半導体関連が約20％を占め感応度が高い
ダイヤモンド・オンライン
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8月に権利確定を迎える高配当株・増配株の注目4銘柄を紹介
コメダHD・ワールド・ドトール・しまむらの高配当株・増配株4銘柄が対象
現代ビジネス
2026年8月2日
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年収1200万円の共働き夫婦がNISAで2年間に120万円を溶かした原因
値動きの大きい商品を頻繁に売買した結果、狼狽売りも重なり損失が膨らんだという
プレジデントオンライン
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父がNISAで運用する2500万円を孫に残す場合、相続税の2割加算に注意が必要
NISA非課税は本人死亡時点までで、孫への口座引き継ぎは不可能である
ファイナンシャルフィールド
2026年8月1日
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「特定口座は終わった」は誤解、株の利益と社会保険料の関係を整理する
2026年法改正で変わるのは原則75歳以上の後期高齢者医療の判定のみであり
livedoor ECHOES
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インフレ時代に持ち家と賃貸、90歳までの生涯費用を専門家が比較試算
90歳までの生涯収支を試算すると購入が賃貸より約171万円安くなるとのこと
プレジデントオンライン
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ねんきん定期便で老後の受取見込額を手早く確認する方法
年金の見込額は年額表示のため、月額換算は12で割る必要がある
ファイナンシャルフィールド