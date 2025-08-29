ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 若者に人気の「ラブブ」カバンに着けていたら電車で盗撮されるほど ぬいぐるみ ファッション インフルエンサー デイリー新潮 若者に人気の「ラブブ」カバンに着けていたら電車で盗撮されるほど 2025年8月29日 6時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 若者に人気の「ラブブ」を実際に入手した消費経済アナリストの渡辺広明氏 ラブブと10日間一緒に外出した結果、電車で女性から盗撮されるなどしたそう 「ラブブ狩り」を心配され、歓楽街ではカバンから外すようにしたとのこと 記事を読む おすすめ記事 趣里がBE:FIRST RYOKIとの結婚を正式発表 第１子妊娠中 自身のインスタグラムで 2025年8月29日 9時2分 【独自】趣里 ついに三山凌輝と“入籍発表”へ “ぽっこりお腹”で区役所訪問からわずか1週間 水谷豊夫妻も“苦渋の決断” 2025年8月28日 23時9分 【フジ】ネット騒然「中居くん１人でえぐい」中居氏問題の損害額公表「４５３億３５０３万６７０７円」に衝撃走る 港元社長らに５０億円訴訟「残りどう回収？」「５０億払えるの？」 2025年8月28日 18時16分 《1カ月ブログ更新ナシの異変》松居一代 元夫・船越英一郎が再婚＆第1子誕生の1カ月前に訴えていた「体調不安」 2025年8月28日 15時15分 【長渕剛と別居報道】「心がズタズタにされた」“献身妻”志穂美悦子が語っていた結婚生活…夫の“スキャンダル”にもフォロー続け 2025年8月28日 20時16分