◇ア・リーグホワイトソックス―マリナーズ（2026年5月18日シアトル）ホワイトソックスのウィル・ベナブル監督（43）が試合中に退場処分を受けた。0―1の3回2死一塁でアロザレーナが左翼線に快打。だが走者ペレダが二塁をまったとき、二塁手アントナッチが走者と接触した。その後走者は本塁でタッチアウトとなったが、審判団の判断で接触を確認しアントナッチの走塁妨害に。結局、2得点目が認められた。数分の確認作業