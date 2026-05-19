連邦下院選の共和党予備選ヘ向けた選挙集会で応援演説するヘグセス米国防長官＝18日、米ケンタッキー州ヘブロン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は18日、南部ケンタッキー州の連邦下院選の与党共和党予備選で、トランプ大統領が支持する新人候補の選挙集会に参加し、応援演説した。国防長官は政治から距離を置くことを求められてきており、異例の対応。公務員の職権を利用した政治活動を禁じる「ハッチ法