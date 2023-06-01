お笑いタレントの狩野英孝（44）が18日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。SixTONESのジェシー（29）への“不満”を明かした。今回は狩野率いる芸人バラエティ軍とSixTONESのジェシー率いるアイドル軍が対決した。狩野はプライベートでも交流があるジェシーの「食事の誘い方」について言及。それは「ちょこちょこ“ご飯行きましょうよ”“飲みに行きましょうよ”って誘ってくれる」と切り