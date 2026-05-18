元講談社編集長の藤谷英志氏が、17日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。ソフトバンクのCMで初代お父さん役を務めた白い北海道犬のカイくんのギャラ事情を明かした。番組では「一世風靡した動物タレントランキングを展開」。第3位にランクインしたカイくんについて藤谷氏は「カイくんのギャラはですね、1本80万円って言われてます。約300本のソフトバンクCMに出演をした。だから単純計算で