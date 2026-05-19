北海道室蘭市で2026年5月19日、工場火災が発生しました。火事があったのは、室蘭市崎守町の工場です。19日午後1時50分ごろ、工場の従業員から「清掃中に水素爆発が起きた」と消防に通報がありました。消防によりますと、現在までにけが人の情報はなく、逃げ遅れた人もいないということです。現在、消防車9台が出動し、消火活動にあたっています。火災直後の様子をとらえた動画には、建物から黒い煙がもうもうと立ち上っている様子