【ワシントン＝池田慶太、マスカット＝吉形祐司】米主要ニュースサイト・アクシオスは１７日、戦闘終結に向けたイランとの協議の行き詰まりを受け、トランプ米大統領が１９日に安全保障担当の高官らを集めた協議を開くと報じた。再攻撃を含む軍事的選択肢を協議するという。トランプ氏は１７日、戦闘終結に向けたイランとの協議に関し、「（イランは）迅速に行動したほうがいい。さもなければ、彼らには何も残らないだろう」と