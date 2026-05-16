メルカリにはあらゆる商品が出品されており、普段利用しているスーパーやホームセンターよりも価格が抑えられた商品を見つけることも多いと思います。物価の上昇が続く昨今、少しでも節約しようとメルカリの活用を考えている人も少なくないでしょう。しかし、商品によってはかえって節約にならないということも。この記事では特に主婦の人に気を付けてほしい商品を4つ紹介していきます。1. まとめ買いの日用品シャンプーや洗剤など