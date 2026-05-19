撮る道具としての感触と、機動性を両立したコンパクトデジタルカメラの新基準「LUMIX L10」が登場します。 4/3型イメージセンサーと、LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24-75mm F1.7-2.8 ASPHのライカズームレンズの組み合わせが生み出す表現力に期待が膨らみ、心が踊ります。 常にカメラを持ち歩けるサイズ感で、普段はレンズ交換式のミラーレスカメラを使っているけれど、お散歩感覚で写真を楽しむため