東京ディズニーシー開園25周年イベントのイメージ（C）DisneyJR東海とオリエンタルランドは18日、東海道新幹線で、東京ディズニーシー（千葉県浦安市）の開園25周年イベントをテーマに、ディズニーキャラクターを側面に描いた特別車両を運行すると発表した。6月19日から2027年3月ごろまでの期間限定となる。「N700A」の1編成（16両）に25周年を祝う塗装を施す。車内のヘッドカバーや机のシールもミッキーマウスなどで彩る。東