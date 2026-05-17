〈「裏山に裸の女性死体」有名寺でいったい何が⋯【若い女性7人を強姦・殺害】妊婦まで襲った“凶悪犯の正体”（昭和21年の事件）〉から続く戦後の混乱に乗じ、食糧や仕事を餌に若い女性を山林へ誘い出しては襲い続けた凶悪犯・小平義雄。逮捕後、男は「ただ犯りたいだけ」「腰から下は獣ですよ」と異様な供述を繰り返した。裁判で明かされたおぞましい犯行の全貌とは？そして小平のその後とは⋯⋯。【写真】こ