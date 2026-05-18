「こんにちは、タレントのアヤカです！」YouTubeを見ていると、こんな一言で始まるWEB広告動画を一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。その女性が紹介している商材は美容商品から不動産まで多岐に渡ります。さらに1社だけではなく、様々な企業広告で目にする姿を不思議に思う人は多いようで、SNSやネットの掲示板では「あの人は誰？」という質問が飛びかうほど。『女子SPA！』ではその正体を突き止め、直撃インタビュー