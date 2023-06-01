◇明治安田J1百年構想リーグ第17節鹿島2−0千葉（2026年5月17日フクアリ）明治安田J1百年構想リーグは各地で6試合が行われ、鹿島は千葉を2―0で下し、1試合を残して東の1位通過を決めた。6月11日開幕のW杯北中米大会メンバーに選出された日本代表GK早川友基（27）の今季10度目の完封劇で勝利に貢献した。西は神戸が長崎と2―2で入ったPK戦を2―3で落としたが、勝ち点32で首位に浮上した。鹿島の窮地を救う早川のビッグセ