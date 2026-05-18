◆新型コロナ後のインフレを背景に登場した「5ドルミール」「シュリンクフレーション」という言葉がある。「縮小する」という意味の「Shrink」とインフレの「Inflation」を合体させた造語だ。価格を維持したまま内容量を減らして販売することを意味し、創意工夫を得意とする日本企業の「お家芸」のような手法だ。日本では、スーパーでもコンビニでも居酒屋でも、「ばかにしてるのか」と言いたくなるほど食べ物が小ぶりになったが、