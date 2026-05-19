お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が１８日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」に出演。「嫌いな先輩芸人」を問われて、ビビりながら大御所芸人の実名を挙げた。この日は「あのサッカー部」と題して、お題に答えてボレーシュートを決めるという企画で、伊藤に与えられたお題は「嫌いな先輩芸人」だった。伊藤はごにょごにょと言葉を発したが聞き取れず。「ホントに…ホントにパッて最初に頭に浮かんだ人が上（の立場