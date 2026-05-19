大相撲▽夏場所１０日目（１９日、両国国技館）西幕下３５枚目・夢之富士（伊勢ケ浜）が、東幕下３３枚目・清田（出羽海）に寄り倒されて、１勝４敗となった。寄り倒された際に、土俵下に転落。後頭部を強く打ちつけたと見られ、起き上がることができず、館内が騒然となった。その後はストレッチャーで、相撲診療所へ運ばれた。駆けつけた部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）によると、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照