ロッテは６月２１日の楽天戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）でミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（１８）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が始球式をすることが決まったと１９日、発表した。始球式は１６時５５分頃から行われる。中井は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、現在も同県でトレーニングに励むなど、千葉に縁のあるアスリート。「始球式という大変貴重な機会をいただき