生成AIの台頭により、ユーザーの情報検索方法は大きく変化しつつあり、これに伴い検索エンジンのGoogle検索もアップグレードされています。こういった状況で「Google検索における生成型AI機能向けにウェブサイトを最適化する方法」をGoogleが解説しました。A new resource for optimizing for generative AI in Google Search | Google Search Central Blog | Google for Developershttps://developers.google.com/search/blog