お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が１９日までにＸ（旧ツイッター）を更新。過去に経験した恐ろしいロケについてつづった。その内容は「バハマの海に人喰いザメがいるから、お前ら行って、海に潜ってサメの尻尾を捕まえる映像撮ってこいと」というもの。どうやらテレビのバラエティ番組のロケと思われるが、現在ではちょっとありえない企画だ。ロケ地は西インド諸島の国、バハマだったといい「バハマに着いたらさ、いき