PCAは18日の試合中に観戦中の金髪女性に激昂した試合中に女性ファンに激怒し、口論を展開した“PCA”ことカブスのピート・クロウ=アームストロング外野手が18日（日本時間19日）、本拠地でのブルワーズ戦前に取材に対応。神妙な面持ちで「選択した言葉を後悔している」などと語った。問題のシーンはPCAは前日17日（同18日）のホワイトソックス戦でのことだった。4-2で迎えた5回2死一、三塁で中堅を守るPCAはバルガスの右中間フ