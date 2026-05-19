画像：takasu／Shutterstock.comかつてスポットワークといえば、学生向けの単発アルバイト紹介というイメージが強いサービスでした。しかし、現在は副業したい社会人や定年後も働き続けたいシニア層など、利用者層のバリエーションは大きく変化しています。職場にとっては迅速に必要な人員を確保できる利便性、働き手にとっては空いた時間を活用して柔軟に働けるといった魅力があり、すでに労働市場の一角を占める存在です。登