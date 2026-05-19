元迷惑系YouTuberで現在奈良市議会議員のへずまりゅう氏が2026年5月18日にXを更新し、政務活動費を返納したことを明かした。「3年繰り返せば合計で奈良市の税金が320万円近く浮きます」へずま氏は25年7月の奈良市議選で当選していた。Xでへずま氏は「政務活動費を返納してきました」と、地方議会の議員が政務活動を行うために交付される公費である政務活動費の返納を報告。また、「返納通知書・領収書」と書かれた書類を手に「金額