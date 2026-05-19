中国からの帰途、大統領専用機内で記者団に応じるトランプ米大統領＝15日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は18日、19日に予定していたイランへの攻撃再開を「見送る」と表明した。カタールサウジアラビアアラブ首長国連邦（UAE）の首脳からの要請を理由に挙げ、戦争終結に向けた交渉がより「本格化」していると述べた。トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、合意に至らな