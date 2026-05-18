回答者の半数に「意識の変化アリ」乗りものニュースでは、2026年4月30日から5月8日にかけて、「自転車の青切符制度」に関するアンケートを実施しました。 【アンケート結果】これが青切符導入後の意識変化です（画像）2026年4月1日より、自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符制度」が導入されましたが、「青切符制度の導入後、自転車の運転意識に変化があったか」を聞いたところ、およそ半数となる50.7％が「変わった