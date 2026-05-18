いまから90年前、1936年5月18日に起きた「阿部定事件」。昭和戦前の事件を眺めて、抜きん出て後世の人々に強烈な印象を残し、伝説化している事件の一つだ。この事件の何が強烈な記憶を人々に刻み込んだのか。ドロドロした男女関係？残虐な手口？煽情的な報道？それらを総合した猟奇性？それだけではない。何か、時代と共鳴して、事件の当事者やメディアも想像しないような衝撃を長く社会に及ぼしたのだろう。【実際の写