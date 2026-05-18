高校生4人と20代夫婦が逮捕された強盗殺人事件被害の裏で一体何が？ 5月14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害された事件。これまでに、実行役とみられる16歳の男子高校生4人と、指示役とみられる20代の夫婦が逮捕されています。 【写真で見る】トクリュウ型犯罪が起きるまで犯行者募集の手口とは？ 警察は「トクリュウ」（匿名・流動型犯罪グループ）の犯行を視野